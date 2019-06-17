دوليه

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخبي فنزويلا وبيرو أول من أمس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أميركا 2019 المقامة بالبرازيل. وفشل المنتخبان في استغلال جميع الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين. وشهدت المباراة طرد لويس ديل بينو لاعب منتخب فنزويلا في الدقيقة 75. وبهذا التعادل تقاسم المنتخبان المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة خلف المنتخب البرازيلي والذي تغلب على منتخب بوليفيا 3-0 في افتتاح البطولة.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب ولكن بدون خطورة حقيقية على المرميين مما أدى إلى انحصار اللعب في الست دقائق الأولى من هذا الشوط. وفي الدقيقة السادسة احتسب الحكم ركلة حرة لمنتخب بيرو في الناحية اليمنى بعدما قام لويس ديل بينو بعرقلة باولو غوريرو، لتلعب الركلة الحرة داخل منطقة جزاء فنزويلا ليخرج حارس فنزويلا والكر فارينيز من مرماه ليصطدم بريناتو تابيا لاعب بيرو، الذي هيأها إلى كريستوفر غونزاليس الذي وضعها بسهولة داخل المرمى، إلا أن الحكم أوقف اللعب وعاد لتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من صحة الهدف قبل أن يلغيه بعدما تأكد أن تبايا ارتكب خطأ في حق الحارس فارينيز. وبعد استئناف اللعب فرض منتخب فنزويلا سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات على مرمى بيرو، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة. ومن هجمة مرتدة كاد منتخب بيرو أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 17 حيث انطلق جيفرسون فارافان بالكرة قبل أن يمرر الكرة إلى كريستيان كويفا في الناحية اليسرى الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدا عن المرمى. وجاء رد منتحب فنزويلا في الدقيقة 23 عندما مرر يانخيل هيريرا كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها خوسيه سولومون روندون بضربة رأس لكن بيدرو جاليسي حارس بيرو تألق وأنقذ الكرة.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني كاد منتخب فنزويلا أن يفتتح التسجيل عندما سدد روندون كرة قوية من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم. واستمرت محاولات منتخب فنزويلا الهجومية ، ففي الدقيقة 50 انطلق جون موريلو من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء بقدمه اليمنى لكن الحارس جاليسي تصدى لها.وبمرور الوقت عاد منتخب بيرو لأجواء المباراة الهجومية لتصبح المباراة سجالا من الفريقين ولكن دون وجود خطورة حقيقية على المرميين.وفي الدقيقة 64 ألغى الحكم هدفا لمنتخب بيرو عندما استلم إديسون فلوريس الكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية رائعة قابلها فارافان بضربة رأس إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل فلوريس. ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صفارة نهايتها فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

