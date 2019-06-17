دوليه

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسفه وتمسكه بالأمل أيضا عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكولومبي 0-2 في بداية مشواره في بطولة كوبا أميركا 2019، مؤكدا أن الفريق سيحتاج إلى بعض الوقت

ليتقبل هذه الهزيمة. وشكلت الهزيمة صدمة قوية لميسي الذي يخوض البطولة بأمل التتويج للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده، الذي يعيش مرحلة انتقالية حيث شهد انضمام العديد من الوجوه الجديدة ولا يشارك به حاليا سوى سبعة لاعبين ممن شاركوا ضمن قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2018 في روسيا. وقال ميسي عقب المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية: «سنحتاج إلى بعض الوقت لتقبل هذه الهزيمة، ولكن لنر ما ستشهده الأيام المقبلة. نحن بحاجة للنظر إلى الأمام والمضي قدما». وأضاف: «كنا نتطلع إلى بداية مختلفة، لكن علينا الآن التفكير بشكل مختلف. ثم لنر كيف ستسير الأمور». وأبدى ميسي أسفه لحقيقة أن هدف التقدم للمنتخب الكولومبي جاء خلال الدقائق الأفضل للمنتخب الأرجنتيني خلال المباراة. وصرح ميسي قائلا: «تلقينا الهدف في الوقت الذي كنا فيه الفريق الأفضل... أعتقد أننا تحسنا في الشوط الثاني وصنعنا الفرص... علينا استخلاص الإيجابيات من اليوم والتفكير بشأن الغد».