دوليه

قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لفريقه الآن هو تصحيح الأخطاء ومواصلة تحسين الأداء، وذلك عقب الخسارة أمام كولومبيا 0-2. وأكد سكالوني أن أداء المنتخب الأرجنتيني تحسن خلال الشوط الثاني، لكنه اشار إلى أنه واجه منافسا قويا. وأضاف سكالوني «اللاعبون يدركون جيدا أن المشوار طويل (في البطولة) وأمامنا مباراتين أخريين في المجموعة (أمام باراغواي وقطر). الشيء الأكثر أهمية هو التمسك بالجوانب الإيجابية مع تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها». ومن جانبه، قال اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس «الشوط الثاني كان جيدا. صنعنا الكثير من الفرص لكن للأسف لم ننجح في التسجيل. فريقنا يتطور، وعلينا التحسن كثيرا».