دوليه

تبدأ تشيلي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة اليابان اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل. وتسعى تشيلي حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين إلى تجاوز عقبة اليابان بحثاً عن بداية جيدة تعوض فيها الإخفاق التي تعرض له الفريق في تصفيات مونديال البرازيل 2018 والفشل في بلوغ النهائيات.

ويخوض الفريق النسخة الجديدة بقيادة المدرب الكولومبي رينالدو رويدا صاحب الخبرة الكبيرة، والذي يعتمد بشكل كبير على خبرة العديد من عناصر الجيل الذهبي الذي توج

بطلا للقارة في 2015 و2016 وفي مقدمتهم أليكسيس سانشيز وآرتورو فيدال حيث يسعى هذا الجيل إلى تعويض الجماهير عن الفشل في بلوغ المونديال كما يدرك عناصر هذا الجيل أن البطولة قد تصبح أخر فرصة لهم في البطولات الكبيرة. في المقابل، المنتخب الياباني الاستفادة من مشاركته في البطولة كأحد ضيفين من خارج أميركا الجنوبية الى جانب منافسه الآسيوي المنتخب القطري، من أجل بناء فريق لأولمبياد طوكيو 2020، معولا في هذه العملية على خبرة الحارس إيجي كاواشيما. ويخوض كاواشيما البطولة القارية التي تشكل المشاركة الثانية لبلاده في كوبا أميركا (الأولى عام 1999)، وهو في عمر السادسة والثلاثين ضمن تشكيلة لا يتجاوز معدل أعمارها الـ22 عاما. ولا تتضمن تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو سوى ستة لاعبين سبق لهم الدفاع عن ألوان «الساموراي الأزرق»، بينهم حارس ستراسبورغ الفرنسي كاواشيما (88 مباراة) ومهاجم ليستر سيتي الإنكليزي شينغي أوكازاكي (33 عاما و116 مباراة دولية).

