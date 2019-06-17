دوليه

أفاد مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه ان المهاجم ساديو مانيه سيغيب عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في كأس أمم افريقيا بسبب الايقاف.

وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الاول في المسابقة القارية (حلت وصيفة في 2002) مشوارها ضد تنزانيا في 23 يونيو الحالي في القاهرة، لكن نجم ليفربول الانكليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على انذارين في التصفيات. وقال سيسيه قبل سفر فريقه من أليكانتي في اسبانيا الى القاهرة: «غيابه لن يزعجنا بأي شكل من الاشكال». وتابع: «بالطبع حضور ساديو مفيد لكن من دونه نبقى أقوياء». وحصل مانيه على انذار في فوز السنغال على غينيا الاستوائية 1-0 في 17 نوفمبر 2018، ثم خلال الفوز على مدغشقر 2-0 في 23 مارس 2019. وهذه المرة الثالثة يشارك فيها مانيه (27 عاما) في المسابقة القارية والثانية يغيب عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا. وانضم مانيه الخميس الماضي الى معسكر فريقه في اسبانيا بعد حصوله على أيام راحة اضافية اثر تتويجه القاري مع ليفربول. ويتوقع ان يشارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات ضد الجزائر وكينيا.

