دوليه

تفقد وفد من منتخب غينيا، اول من امس، ملعب ستاد جامعة الإسكندرية الذي يستضيف تدريبات المنتخب الغيني خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الجمعة المقبل في مصر. ويلعب منتخب غينيا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تستضيفها الإسكندرية وتضم منتخبات نيجيريا، مدغشقر، بوروندي، إلى جانب غينيا. ونالت أرضية ملعب ستاد الجامعة استحسان أعضاء وفد منتخب غينيا، كما أشاد الوفد بتجهيزات الملعب وغرف خلع الملابس، ورافقهم خلال تلك الجولة مدير المكتب الفني لمجموعة الإسكندرية أحمد فاروق. وكانت بعثة المنتخب الغيني وصلت الجمعة إلى مطار برج العرب غرب الإسكندرية وذلك للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

