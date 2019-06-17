دوليه

انتقد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، نجم نادي ليفربول الانكليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، وقال مرتضى في مؤتمر صحافي: «محمد صلاح يتأفف من أهل بلده وهذا أمر غير احترافي رغم احترامي له».

وتابع: «أحب محمد صلاح لكن أخشى عليه من الغرور لقد تعامل بشكل غير جيد مع أهل بلده أول أيام عيد الفطر المبارك».

وأشار مرتضى إلى أنه هو من اقترح تطبيق تقنية الفيديو «الفار»، في الدوري المصري بحيث تقوم الأندية بتحمل جزء من كلفتها.

وأبدى تفاؤله بالفوز بالدوري والكأس والسوبر المصري والأفريقي في وجود المدير الفني الجديد للزمالك خالد جلال.

ونفى ما تردد بشأن التفاوض مع إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال: «الزمالك أمامه 8 مباريات بـ4 بطولات وهي 3 مباريات من أجل التتويج بالدوري و3 مباريات من أجل كأس مصر بجانب مباراتي السوبر المصري والأفريقي».وواصل قائلاً: «يجب أن أقدم الشكر لتركي آل الشيخ بسبب دعمه للنادي فيما يخص راتب كريستيان غروس ومن يريد أن نتعاقد معه مجددا عليه توفير مبلغ 50 مليون جنيه».