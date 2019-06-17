دوليه

اعترف الألماني غيرنوت رور مدرب منتخب نيجيريا بصعوبة المجموعة التي وقعت فيها فريقه في كأس أمم افريقيا 2019 التي تنطلق الجمعة المقبل في مصر.

وتعود نيجيريا للبطولة القارية بعد الغياب عن النسختين الماضيتين حيث تلعب في المجموعة الثانية مع غينيا والوافدين الجديدين مدغشقر وبورندي. ويرى رور أن المجموعة الثانية ليست سهلة مثلما تبدو على الورق. وقال رور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم : «هي قرعة معقولة. لا تختار إذا كانت قرعة جيدة أو سيئة. لدينا فرق جيدة في هذه المجموعة. الفريق الغيني جيد وقوي فنياً وبدنياً ولديه لاعبين جيدين أيضاً».

وأضاف: «مدغشقر كانت مفاجأة جيدة في التصفيات ولا يمكننا تجاهلهم. بوروندي أيضاً تأهلت على حساب فريق مثل الجابون ولذا لن يكون الأمر سهلاً. هدفنا هو الصعود من المجموعة». وأشار: «أعتقد أن الكثير من الفرق تحلم بالفوز باللقب. لدينا خبرة تحصلنا عليها من خلال المشاركة في كأس العالم لكن مرة أخرى نحن مازلنا فريق شاب. كنا أصغر فريق في كأس العالم وربما سنظل الأصغر في كأس الأمم الأفريقية.

وتابع: «لا نملك نجوماً مثل الماضي حين كانت نيجيريا تملك لاعبين مثل أوكوشا، نوانكو كانو ودانييل أموكاشي. علينا أن نعمل ونأخذ كل مباراة على حده. آمل أن نذهب بعيداً بهذه السياسة. لدينا فريق شاب والعمل الجماعي هو مصدر قوتنا». وأوضح: «من الجيد أن يكون لدينا 24 فريقاً. هذا تقليد الآن في العالم حيث تم توسيع المشاركة أيضا في كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية ولذا كان علينا فعل ذلك أيضاً في كرة القدم الأفريقية. من الجيد أن نرى بعض الدول الجديدة بحماس جديد ونوعية مختلفة من القدرات التي نرغب في إحضارها لكأس الأمم الأفريقية».

