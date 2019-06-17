دوليه

فاجأت أوغندا منتخب ساحل العاج وهزمته 1-0 في مباراة ودية أول من أمس في ابوظبي، استعدادا لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق الجمعة المقبل في مصر. وبدت اوغندا صلبة ومنظمة وسجلت هدف الفوز من ركلة جزاء لفاروق ميا في الدقيقة 34، بعد خطأ من القائد والمدافع سيرج اورييه. ولم ينجح رجال المدرب ابراهيم كامارا بالمعادلة، رغم تواجد لاعبين من طراز ماكس غراديل وجوناثان كودجيا ونيكولا بيبي. وتخوض ساحل العاج مباراتها التحضيرية الاخيرة بعد غد الاربعاء مع زامبيا، قبل خوضها البطولة القارية التي احرزت لقبها في 1992 و2015، فيما خرجت في النسخة الاخيرة من دور المجموعات. وتلعب اوغندا في المجموعة الاولى مع مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي، وساحل العاج في الرابعة مع المغرب وجنوب افريقيا وناميبيا.