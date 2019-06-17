دوليه

أكد سيباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية في كأس أمم افريقيا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في مصر، مؤكدا ان فريقه لايخشى من مواجهة المنتخب المضيف. وقال ديسابر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» اول من امس أن فريقه بات جاهزا لمواجهة مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة، مشيرا إلى أن فريقه يستطيع مجاراة المنتخب المصري الفائز باللقب القاري سبع مرات من قبل رغم أنه يحظى بمساندة جماهيرية هائلة. وقال ديسابر: «دائماً ما تكون مقابلة مصر أمراً ممتعاً. في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لعبنا معاً وفازوا علينا بهدف، ولعبنا أيضاً معا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا، وفزنا عليهم بهدف. الأمر كان دائماً متقارب وهو ما يعني أن أمامنا فرصة». ويطلق على المجموعة الأولى لكأس افريقيا اسم «مجموعة الموت» واعترف ديسابر بذلك رغم أنه يؤمن بفرصة فريقه في بلوغ الأدوار الإقصائية. وأضاف ديسابر: «هدفنا هو التأهل بعد مرحلة المجموعات ثم لنرى ما سيحدث بعد ذلك. هذه قرعة صعبة بالنسبة لنا لكن علينا الاعتياد على الموقف بسرعة والتخطيط له». وختم بالقول: «لدينا الكفاءة وسنبذل 100% من قدراتنا لتحقيق النتائج المرجوة. نعرف منافسينا وأيضاً سنتعرف عليهم أكثر حين نخوض مباراتنا الأولى».