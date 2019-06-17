دوليه

اختير رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب سفيرا رسميا لكأس أمم أفريقيا 2019 التي ستنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل. وتمت دعوة رئيس الأهلي للتواجد في مباراة الافتتاح لكأس أمم أفريقيا التي ستقام يوم الجمعة المقبل بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

من ناحية أخرى يتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى إسبانيا الثلاثاء القادم لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة. ويصاحب عبد الحفيظ في رحلته أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي للوقوف على جهوزية معسكر الإعداد. واستقر الأهلي على بدء المعسكر الخارجي في الأول من يوليو المقبل فيما سيسبقه تدريبات يومية للفريق على ملعب مختار التتش بداية من يوم 22 يونيو الحالي.

