دوليه

أبدى المدرب الصربي بوريس بونياك سعادته بالعودة إلى الدوري الكويتي من بوابة كاظمة بعد تعاقده مع البرتقالي لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وقال بونياك في اتصال هاتفي مع «النهار» من صربيا إنه يحمل «ذكريات جميلة» للمواسم التي قضاها في الكويت سواء مدرباً للعربي أو للجهراء، مؤكداً أنه «يحتاج الدوري الكويتي مثلما الدوري الكويتي يحتاج إليه». وأضاف المدرب الصربي الذي درب العربي موسمين من 2014 إلى 2016 والجهراء موسم 2017-2018 بالإضافة إلى قيادة الأزرق مؤقتاً: «بعد مغادرتي الكويت عملت في لبنان مع نادي النجمة، والحقيقة أن هنالك فرقاً كبيراً بين الدوري اللبناني والدوري الكويتي. أحمل مشاعر طيبة للجمهور الكويتي خصوصاً جماهير العربي ومساندتها للفريق في الموسم الذي تصدرنا فيه الدوري حتى الجولة الأخيرة عندما خسرنا بطريقة غريبة».

وأعرب عن تفاؤله بقيادة كاظمة من أجل العودة إلى منصات التتويج، وقال: «أعرف أن كاظمة غائب عن البطولات منذ مدة طويلة وأنه خلال السنوات الأخيرة لم يحقق إلا لقب كأس الاتحاد وهي بطولة تنشيطية»، مؤكداً أن البرتقالي يملك أسماء محلية مميزة جداً تستطيع الفوز على أي فريق في الدوري. وأضاف: «المتابع لمباريات كاظمة يجد أن الفريق يلعب الند للند أمام الأندية الكبيرة لكنه يتعرض للخسارة أو التعادل مع الفرق الضعيفة وهذا الأمر يتسبب في الغالب بابتعاده عن المنافسة»، مؤكداً أن مهمته مع الفريق في الموسم المقبل هي العمل على العودة إلى منصات التتويج والمنافسة على الألقاب».

وتابع: «الجمهور هنا يتذكر أن المنتخب الكويتي كان في وقت من الأوقات معظم لاعبيه من كاظمة على عهد المدرب التشيكي ميلان ماتشالا ووقتها حقق المنتخب نتائج طيبة وتوج بألقاب خليجية».

وأكد أنه طلب من إدارة الفريق الاستغناء عن كل المحترفين السابقين، مؤكداً أن قرار الاستغناء أو التعاقد مع محترفين جدد لا يمكن أن يتم عن طريقه لوحدة دون موافقة الإدارة، وأوضح: «الحقيقة أن المحترف الذين يلعب مع الفريق 4 او 5 مواسم ولا يحقق أي لقب أو يشكل إضافة كبيرة، فمن الأفضل الاستغناء عنه، وسنعمل خلال الفترة المقبل على التعاقد مع محترفين يشكلون تلك الإضافة، فكاظمة يملك لاعبين محليين ذوي كفاءة عالية ومع محترفين مميزين سنكون قادرين على المنافسة على الألقاب دون أدني شك».

وأشار إلى أنه متحمس لبداية مهمته مع البرتقالي، وأنه يخطط لبناء علاقة قوية مع اللاعبين خلال المعسكر الإعدادي، مؤكداً أن العلاقة المتينة بين المدرب واللاعب هي مفتاح النجاح.

