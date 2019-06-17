دوليه

يخوض أزرق الناشئين (تحت 15 عاماً) اليوم ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي استعداداً لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو المقبل. ويلعب المنتخب أمام فريق كورفيز جينكليربيلسي بعد فوزه في المباراة الودية الأولى على نادي إتش دي سبور التركي بنتيجة 4-2 الأربعاء الماضي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني إبراهيم عبيد إلى الوصول للتشكيلة المثالية قبل مواجهتي عمان يومي 21 و25 يونيو الحالي خصوصاً أن الفريق وقع في مجموعة صعبة إلى جانب المنتخبين السعودي والعراقي.

ويغيب المنتخب عن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة يوم الأول من يوليو والتي تشهد لقاء المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، على أن يبدأ الأزرق أولى مبارياته يوم 3 من الشهر ذاته بمواجهة العراق في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بلقاء السعودية في الجولة الثالثة يوم 5 يوليو. وتضم المجموعة الأولى المنتخب الأردني المضيف الى جانب عمان ولبنان، وفي المجموعة الثانية حلت منتخبات البحرين وفلسطين وسورية. وينص نظام البطولة على أن يلعب أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة دورياً بينهم لتحديد المراكز من الأول إلى الثالث، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني لتحديد المراكز من الرابع إلى السادس، وبالمثل يلعب أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة لتحديد المراكز من السابع إلى التاسع.

