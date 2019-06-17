دوليه

توجه وفد منتخب ألعاب القوى للناشئين إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية السابعة للناشئين المقررة في تونس خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو المقبل.

وقال رئيس الوفد المشارك رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي أمس ان الوفد المشارك في هذا المعسكر الذي يستمر حتى 30 يونيو الحالي يتكون من 16 لاعبا في مختلف منافسات المضمار والميدان لهذه الرياضة إضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

وأضاف العنزي أن اللاعبين المشاركين في المعسكر والبطولة هم سيد أسامة ويوسف العازمي وعمر صالح وبدر محمد وحسين الجدي وهاشم عدنان وخالد الشمري وصالح العلي وبراك المكيمي وعبدالعزيز الجاركي ومحمد عباس وعلي طلال وعبدالله الزنكوي وبدر الدوسري وسلمان الماص وهادي أنور.

وأكد حرص الاتحاد على تقديم كل أوجه الدعم والاهتمام باللاعبين الصغار من مختلف الفئات العمرية لاسيما في إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في البطولات الخارجية التي تمنحهم خبرات مهمة، مشيرا إلى أن اللاعبين الناشئين هم مستقبل رياضة ألعاب القوى الكويتية والاهتمام بهم يصب في مواصلة الإنجازات الرياضية.

وأعرب عن أمله في نجاح هذا المعسكر بإعداد وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة لخوض غمار هذه البطولة القوية التي تشهد مشاركة معظم المنتخبات العربية موضحا أن المعسكر يشكل فرصة كبيرة لتطوير مستوى لاعبي المنتخب المتميزين.

