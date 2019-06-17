دوليه

توج المنتخب الأوكراني بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب «تحت 20 عاماً» للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 3-1 اول من امس في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في بولندا. ونجح منتخب اوكرانيا في تحويل تأخره بهدف امام كوريا الى الفوز بهدفين ليحصد اللقب عن جدارة. وتقدم منتخب كوريا بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق لي كانغ ان من ركلة جزاء اثارت بعض الجدل ولكن فلاديسلاف سوبرياها تقمص دور البطولة ورد بهدفين لاوكرانيا في الدقيقتين 34 و52، وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة اكد هياري تزيتايشفيلي فوز اوكرانيا بتسجيله الهدف الثالث للفريق.

وكانت افضل نتيجة سابقة لأوكرانيا في مونديال الشباب، هي الوصول لدور الستة عشر بينما كان افضل انجاز لكوريا احتلال المركز الرابع عام 1983. وحل منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، حيث خسر امام البرتغال 0-1 ثم فاز على جنوب افريقيا 1-0 وعلى الأرجنتين 2-1، ثم فاز في دور الـ16 على اليابان 1-0 وفاز في دور الثمانية على السنغال بركلات الترجيح 3-2 بعدما انتهت المباراة بتعادل الفريقين 3-3، وفاز في نصف النهائي على الاكوادور 1-0. في المقابل تصدر منتخب اوكرانيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على اميركا 2-1 وعلى قطر 1-0 وتعادل مع نيجيريا 1-1، وفاز في دور الـ16 على بنما 4-1 وفاز في دور الثمانية على كولومبيا 1-0 وفاز في المربع الذهبي على ايطاليا 1-0. وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة احتسب الحكم الأميركي اسماعيل

الفاتح ضربة جزاء لمنتخب كوريا بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار). وتقدم لي كانغ ان لتسديد ضربة الجزاء ليسجل الهدف الأول للمنتخب الكوري في الدقيقة الخامسة حيث توقف اللعب لبعض الوقت نظرا للجوء الحكم لتقنية الفار. وخلال الدقائق التالية كثف منتخب اوكرانيا من محاولاته الهجومية املا في ادراك التعادل لكنه لم ينجح في تهديد مرمى الحارس غوانغ يون لي بشكل صريح. وسيطر منتخب اوكرانيا بشكل كبير على مجريات اللعب لكنه لم يكن قريبا أبدا طوال النصف ساعة الأول من تسجيل هدف التعادل سواء بسبب التسرع في انهاء الهجمات او بسبب صلابة الدفاع الكوري. وتمكنت اوكرانيا اخيرا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 عن طريق فلاديسلاف سوبرياها اثر ضربة حرة لعبت داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع الكوري اخطأ في تشتيت الكرة لتصل الى سوبرياها الذي سدد بكل هدوء الى داخل الشباك. واقتسم الفريقان السيطرة على الدقائق العشر الأخيرة دون ان يكون لأي منهما اليد العليا. وكاد او سيهون ان يحرز الهدف الثاني لكوريا في الثواني الأخيرة من تسديدة قوية بعيدة المدى لكن الكرة مرت من فوق الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله. وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني اضاف سوبرياها الهدف الثاني له ولمنتخب اوكرانيا بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من كوهيم كونوبليا ليسدد كرة زاحفة عرفت طريقها للشباك الكورية. وكاد البديل وون سانغ اووم ان يدرك التعادل لكوريا في الدقيقة 64 من ضربة رأس قوية ولكن الكرة مرت من فوق الشباك مباشرة. وكان فيكتور كورنينكو قريبا جدا من تسجيل الهدف الثالث لأوكرانيا في الدقيقة 65 عبر تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى الكوري تماما. وضاعت فرصة اخرى خطيرة لكوريا في الدقيقة 69 بواسطة اوه سي هون بعد ان تهيأت له الكرة امام المرمى مباشرة لكن الدفاع الأوكراني تدخل في اللحظة

الأخيرة وأبعد الكرة لضربة ركنية. وأنقذ الحارس الأوكراني اندري لونين مرماه من هدف محقق في الدقيقة 70 وتصدى لضربة رأس رائعة نفذها جايك لي من امام المرمى مباشرة. وفرض منتخب كوريا سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب ووصل الفريق بأكثر من فرصة محققة للمرمى الأوكراني لكن دون ان ينجح في ادراك التعادل حتى الدقيقة 75.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل هياري تزيتايشفيلي الهدف الثالث لأوكرانيا بعدما استخلص الكرة من لاعبي كوريا قبل منتصف الملعب ليشق مشواره الماراثوني صوب مرمى الخصم قبل ان يسدد كرة متقنة في الشباك.

