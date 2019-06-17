دوليه

ضربت المكسيك وكندا بقوة في افتتاح الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) بفوزهما على كوبا 7-0 ومارتينيك 4-0 على التوالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى على الملعب الشهير «روز بول» في باسادينا الذي استضاف المباراة النهائية لمونديال 1994 في الولايات المتحدة وأمام 65 الف متفرج، حسمت المكسيك الساعية الى تعزيز رقمها القياسي في عدد الألقاب في المسابقة عبر الظفر باللقب الثامن، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها رباعية، قبل ان تعزز بثلاثية في الشوط الثاني.

وفرض مهاجم غرونينغن الهولندي اوريال انتونا نفسه نجما في صفوف المنتخب المكسيكي الذي يخوض اول بطولة بقيادة مدربه الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينيث، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 2 و44 و80 في ثاني مباراة دولية له، وأضاف مهاجم ولفرهامبتون الانكليزي راوول خيمينز ثنائية في الدقيقتين 31 و64. وسجل مدافع فنربخشة التركي دييغو رييس (38) ومهاجم ديبورتيفو غوادالاخارا ارنستو فيغا الهدفين الثالث والسادس تواليا.

وتخوض المكسيك البطولة في غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الاصابة في مقدمتها كارلوس فيلا وخافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» وهيكتور هيريرا وخيسوس كورونا.

وفي الثانية على الملعب ذاته، انهت كندا، الوحيدة التي كسرت احتكار المكسيك (7 القاب) والولايات المتحدة (6 القاب) لالقاب المسابقة عندما توجت بلقبها عام 1991، الشوط الأول بهدف وحيد سجله مهاجم لاغانتواز البلجيكي جوناثان دافيد في الدقيقة 33.

وضربت كندا بقوة في الشوط الثاني وسجلت ثلاثة اهداف حيث اضاف دافيد هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53، وسجل مهاجم كارديف سيتي الويلزي جونيور هويليت الثالث (63)، وختم لاعب وسط غلاسكو رينجرز الاسكتلندي سكوت ارفييلد المهرجان بالرابع في الدقيقة 67. وتقام اليوم مباراتا المجموعة الثالثة فتلتقي كوراساو مع السلفادور، وجامايكا الوصيفة مع هندوراس.

