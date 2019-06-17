دوليه

عين يوفنتوس الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرباً للفريق بداية من الموسم المقبل خلفاً لماسيمليانو أليغري. فيما أعلن تشلسي الإنكليزي رحيل مدربه الإيطالي متمنياً له التوفيق في تجربته الجديدة. وأشار يوفنتوس في بيان على موقعه الرسمي أن ساري سيرتبط بعقد مع الفريق لمدة 3 مواسم ينتهي يوم 30 يونيو 2022. وأشرف ساري (60 عاماً) على تدريب تشلسي الموسم المنقضي وقاده للتتويج بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، كما أنهى مسابقة الدوري الإنكليزي في المركز الثالث، وبلغ نهائي كأس الرابطة الإنكليزية. وسبق لساري تدريب نابولي الايطالي في الفترة بين 2015 و2018 وقاده مرتين إلى المركز الثاني خلف يوفنتوس البطل. ورغم اللقب القاري مع تشلسي، عانى ساري من انتقادات جماهير النادي اللندني خصوصا عدم المرونة في تغيير الخطط التكتيكية.

