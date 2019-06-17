دوليه

بلغت هولندا وكندا الدور ثمن النهائي من كأس العالم في كرة القدم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا، بفوز الاولى على الكاميرون 3-1 والثانية على نيوزيلندا 2-0 أول من أمس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وتصدرت هولندا المجموعة الخامسة بست نقاط بعد فوزها الاول على نيوزيلندا 1-0، بالتساوي مع كندا الفائزة على الكاميرون افتتاحا 1-0 ايضا.وستحسم مواجهتهما الخميس المقبل في رينس صدارة المجموعة.

وبعد بداية بطيئة في المباراة الاولى في مدينة فالنسيان، افتتحت بطلة أوروبا التسجيل عن طريق فيفيان مييديما (41)، لكن الكاميرون عادلت بسرعة بعد خطأ بالخروج من حارسة هولندا استغلته على أكمل وجه غابريال أونغويني (43). وفي الشوط الثاني، بكرت هولندا باستعادة التقدم عبر دومينيك بلودوورث بعد خطأ دفاعي (48)، قبل أن تضيف مييديما (22 عاما)، مهاجمة ارسنال الانكليزي حاليا وبايرن ميونيخ الالماني سابقا، هدفها الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة وتحسم المواجهة (85).

وفي المباراة الثانية في غرونوبل، تقدمت جيسي فليمينغ بهدف لمنتخب كندا في الدقيقة 48 ثم أضافت نيشيلي برنس الهدف الثاني في الدقيقة 80 .

من جانب آخر عبرت سارينا ويغمان مدربة منتخب هولندا للسيدات عن سعادتها بالفوز الذي تحقق على حساب منتخب الكاميرون 3 - 1.

وقالت سارينا عقب المباراة: «سعيدة لأننا حققنا الفوز. في بعض الأوقات لعبنا أفضل من المباراة الماضية، ولكننا كافحنا أيضا.

بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، واستطعنا إيجاد ثغرة من الناحية اليمنى ولكننا لم نستغلها».وأضافت: «ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، بدأنا نلعب بشكل غير منظم».وأضافت: «سجلنا قبل نهاية الشوط الأول وكنا نريد أن نبني على هذا الهدف ولكنا تلقينا هدفا مفاجئا لتصبح النتيجة 1-1، ولكنا تمكنا من تسجيل هدفين في الشوط الثاني وهذا شيء رائع». وبسؤالها عمن تفضل مواجهته في هذا الدور، قالت: «من أفضل منافس؟ هل هو المنتخب الياباني أم الإنكليزي أم السويدي. أعتقد أنه من الخطأ القيام بالحسابات. دعونا نواجه كندا اولا. إن منتخبي اليابان وإنكلترا جيدان للغاية. إذا أردنا التأهل للدور التالي يجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا».

