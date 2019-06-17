دوليه

اعتبر نجم الوسط الفرنسي بول بوغبا أن الوقت ربما قد حان للرحيل عن مان يونايتد الإنكليزي، سعيا وراء مواجهة «تحديات جديدة». وقال بوغبا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية امس: «هناك الكثير من الحديث والكثير من التفكير أيضا».وأضاف: «بالنسبة لي لقد قضيت ثلاثة أعوام في يونايتد وأديت بشكل رائع، بعض اللحظات الرائعة وبعض اللحظات السيئة ، مثل أي شخص ومثل أي مكان آخر». وأوضح: «بعد هذا الموسم وبعد كل ما حدث هذا الموسم، ومع كون موسمي هو الأفضل لي، أعتقد ربما هو الوقت المناسب بالنسبة لي لمواجهة تحديات جديدة في مكان آخر، أفكر في هذه المسألة».وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بوغبا، كما أن يوفنتوس أيضا يسعى لاستعادة اللاعب، وفقا لتقارير إعلامية.