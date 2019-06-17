دوليه

ذكرت تقارير صحافية امس ان نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني يتطلع لاستعارة الجناح الويلزي غاريث بيل من صفوف ريال مدريد الاسباني. ووفقا لصحيفة «ذي صن» البريطانية فان بايرن يسعى لاقناع ادارة النادي الملكي للتخلي عن خدمات بيل لمدة عام واحد على ان يتحمل النادي البافاري الراتب الشهري للاعب الويلزي. وبعد رحيل الجناح الفرنسي فرانك ريبيري والجناح الهولندي اريين روبن عن بايرن ميونخ، بات النادي البافاري يتطلع لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويبدو انه وجد ضالته في بيل. وأشارت صحيفة «ذي صن» الى ان بايرن مستعد لدفع 350 الف جنيه استرليني كراتب اسبوعي لجاريث بيل.

