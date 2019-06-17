دفتر أحوال

لقي وافدان من الجنسية الأفريقية مصرعهما فجر أمس غرقاً في البحر مقابل منطقة أبوحليفة خلال ممارستهما السباحة.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر إطفائي أن بلاغاً ورد فجر أول أمس لغرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء يفيد بغرق شخصين في البحر مقابل منطقة أبوحليفة، وعلى الفور توجه رجال الإنقاذ البحري التابعين لمركزي الشعيبة والسالمية إلى موقع البلاغ حيث أفاد أصدقاء الضحيتين بأنهم وخلال تواجدهم على الساحل البحري أقدم اثنان من أصدقائهم من الجنسية الأفريقية على الدخول للبحر لممارسة السباحة وبعد دخولهما بنصف ساعة اختفيا ولم يخرجان. رجال الإنقاذ والغواصون وعلى مدى ساعات عدة من الغطس والبحث عثر على الجثة الأولى بالقرب من مكان البلاغ في حين تم انتشال الجثة الثانية على بعد أمتار عدة من الموقع بعد أن جرفتها المياه.

تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي أمر بنقل الجثتين إلى المشرحة، فيما باشر رجال الأمن التحقيق.

