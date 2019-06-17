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قادماً من العراق عبر منفذ العبدلي

مصري حاول تهريب 1700 حبة مخدرة إلى البلاد


أحبط رجال جمارك مركز العبدلي الحدودي صباح أمس محاولة تهريب 1700 حبة مخدرة نوع «كابتغون» الى البلاد من قبل سائق شاحنة مصري الجنسية من خلال اخفائها داخل كبينة تستخدم لطهي الطعام أسفل الشاحنة.
ووفق مصدر جمركي أفاد بان شاحنة يقودها وافد مصري الجنسية قادمة من العراق عبر منفذ العبدلي الحدودي وفور وقوف الشاحنة في ساحة الجمارك تمهيدا لتفتيشها بانت على السائق علامات الخوف والارتباك، وبالتفتيش الدقيق للشاحنة عثر على مخبأ سري أسفل كبينة خاصة لطهي الطعام أسفل الشاحنة وبعد فتحه عثر على كيس به ما يقارب من 1700 حبة مخدرة نوع «كابتغون».
وعليه تم تحريز الحبوب المخدرة واقتياد السائق وإحالته الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.


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