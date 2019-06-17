دفتر أحوال

ألغت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية قرار مدير عام الادارة العامة للاطفاء بصفته المتضمن بتقييم كفاءة مقدم اطفاء بالانقاذ البحري بـ «جيد جدا» والقضاء مجددا بمنحه تقدير «ممتاز» عن عام 2017 .

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الاطفائي المحامي علي جوهر مؤكدا ان موكلي يعمل مقدم اطفاء بالانقاذ البحري، وانه تحصل على درجة جيد جدا من رئيسه المباشر له عن تقييم ادائه السنوي لعام 2017، وعند مراجعة الرئيس المباشر لملفه تبين انه يستحق درجة ممتاز فاعطاه اياها، الا انه ولدى عرض الملف على الرئيس التالي عدل تلك الدرجة واعطاه تقدير جيد جدا، مؤكدا انه تظلم من هذا القرار واخطر برفض التظلم ما حدا به الى اقامة دعواه .

ونعى جوهر على القرار المطعون فيه بتقييم كفاءته مخالفته للقانون حيث استأثر الرئيس التالي بالرأي لدى تعديل الدرجة الممنوحة له ولم يقم بعرض الامر على لجنة شؤون الموظفين .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الجهة الادارية تأخرت في تقديم أي مستندات أو مذكرات للرد على الدعوى الامر الذي لامناص معه من أعمال القرينة القضائية المستمدة من هذا التأخر لصالح المدعي بالتسليم لها بصحة ما يدعيه من ان هذا التقييم قد صدر بالمخالفة لصحيح القانون وانه لم يعرض على لجنة شؤون الموظفين رغم اختلاف رأي الرئيس التالي عن الرئيس المباشر وانه لم يتضمن تقدير الدرجة المستحقة له عن كل عنصر من عناصر التقييم في ضوء كفاءته في العمل .

