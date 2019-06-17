دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية 3 ببراءة مواطن من حيازة الحشيش بقصد الاتجار وذلك لبطلان اذن النيابة العامة ومابني عليه من تحريات غير جدية.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به ضابط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحضر تحرياته انه في يوم الواقعة الساعة السادسة صباحا بان تحرياته السرية التي أجراها دلت على ان المتهم والمقيم في منطقة حطين يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وما أثبته بمحضر ضبطه من انه نفاذا لاذن النيابة العامة الصادر انتقل في ذات اليوم لتنفيذه على رأس قوة من رجال المباحث السرية وضبط المتهم بمسكنه وبتفتيش غرفته عثر في دولاب ملابسه على علبة معدنية متوسطة الحجم ذات لونين أصفر وأزرق بداخلها عدد تسع قطع داكنة اللون مختلفة الأحجام يشتبه ان تكون لمادة الحشيش المخدرة وعلى عدد اثنين سيجارة ملفوفة جاهزة للتعاطي يشتبه ان تكون لمادة الحشيش المخدرة، وورق لف سجائر وميزان حساس وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها تخصه بقصدي الاتجار والميزان يستخدمه لوزن المواد المخدرة ولم يفد عن مصدر تحصله على المواد المخدرة . وحضر المحامي جراح الشريكة عن المتهم أمام المحكمة ببطلان اذن النيابة العامة لاقتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات قبض وتفتيش وما تلاها من اعتراف المتهم وبطلان تفتيش مسكنه ليلا عملا بنص المادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وانتفاء أركان جريمة الاتجار المسندة له وتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصور روايات شاهد الاثبات الأوحد .

