الاخيرة

توصل باحثون من جامعتي كارنيجي ميلون وفرجينيا ماسون الى ابتكار تكنولوجيا جديدة يمكنها اختراق جسم الانسان دون احداث خدش واحد به. ونشر موقع «انجادجيت» التقني المتخصص تقريرا، حول استخدام باحثين تقنية «الواقع الافتراضي» الميكروسكوبي الجديدة، لاختراق جسم الانسان وتصوير الخلايا المصابة بالفيروسات او الميكروبات، ومعرفة كيفية التواصل لعلاج لها.

وتمكن العلماء من تطوير تقنية المجهر ثلاثي الأبعاد، لاصدار نظارات واقع افتراضي مجهري ثلاثي الأبعاد، التي يمكنها التجول في جسم الانسان والسير داخل الخلايا، ومعرفة الخلية المصابة بالضبط، وطبيعة الاصابة التي تعرضت لها سواء فيروسية او ميكروبية، لمعرفة كيفية علاجها بدقة اكبر.

كما تعمل التقنية الجديدة على تجميع جميع البيانات الخاصة بالشخص الذي يخضع لتلك التكنولوجيا لتحويلها الى بيئات ثلاثية الأبعاد، يمكنها ان تجعل تشخيص مرضه امرا اكثر دقة وفعالية.

ويعمل الباحثون حاليا على اصدار تلك التقنية بصورة تجارية، وبكلفة اقل حتى يمكن لبلدان الدول النامية الوصول لها بسهولة.

