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بانا - (الهند) - أ. ف. ب: لقي 49 شخصا حتفهم خلال 24 ساعة في ولاية بيهار في شمال الهند التي تشهد منذ اكثر من اسبوعين درجات حرارة عالية، بحسب ما اعلنت السلطات امس. ويتحدر الضحايا من منطقة مغاذ التي تعاني الجفاف ودرجات الحرارة التي تبلغ خلال النهار حوالى 45 درجة. وبحسب فيجاي قمر المسؤول في الصحة العامة، فان 49 شخصا توفوا في ثلاثة اقاليم. وقال «حدث تطور مفاجىء بعد ظهر السبت نقل مصابون بضربات شمس الى المستشفيات، وتوفي معظمهم مساء السبت والبعض الاخر صباح الاحد».

وهناك اربعون شخصا آخرون في المستشفيات. ومعظم الضحايا تفوق اعمارهم الخمسين 50 عاما. وقد نقلوا الى المستشفى في شبه غيبوبة ويعانون من ارتفاع كبير في حرارة اجسامهم والاسهال وتقيؤ. وأعلن نيتيش قمر رئيس وزراء بيهار عن تخصيص 400 الف روبية (خمسة آلاف يورو) لكل اسرة من الضحايا. ويشهد قسم كبير من شمال الهند منذ اكثر من اسبوعين موجة حر خانق مع درجات حرارة تفوق خمسين درجة في راجستان.

وكان باحثون نبهوا في 2017 الى ان منطقة جنوب آسيا حيث يعيش خمس سكان العالم، يمكن ان تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة الى مستويات لا تطاق بحلول نهاية القرن، اذا لم تتم مكافحة التغير المناخي. وكانت موجة حر في 2015 اوقعت اكثر من 3500 قتيل في الهند وباكستان.

