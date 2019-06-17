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يتسبب ضوء شاشات الهواتف الذكية في الحاق ضرر بالغ بالجلد، بحسب دراسة نشرت مؤخرا. وذكر موقع «hackesh» ان ضوء شاشات الهواتف الذكية يخترق طبقات الجلد ويسبب شيخوخة الجلد، ما دفع الخبراء للمطالبة بالتخلي عن التقاط صور «سيلفي» وعدم قضاء وقت طويل في التحديق بشاشة الهاتف الذكي. وتقول الخبيرة سوزان مايو، «الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية يسبب شيخوخة الجلد اسرع مما كان يعتقد سابقا». وأوضحت مايو ان الضوء الأزرق يسبب نشوء حمض الهيالورونيك، وكذلك بروتينات الكولاجين وايلاستين، التي تعتمد نعومة ومرونة البشرة على تركيزها. فتحت تأثير الضوء تضطرب عملية تركيب هذه المواد، لأن طبقة الجلد «الأدمة» تصبح رقيقة وهشة. يذكر ان الخبراء افادوا بأن ما يقارب من 25% من الناس في عمر 18-34 عاما يستخدمون الهواتف الذكية سبع ساعات في اليوم. وهذا وفقا لهم يتطلب اتخاذ تدابير اضافية لحماية الجلد من الشيخوخة المبكرة. وقبل كل شيء يعتقدون بضرورة الحفاظ على مستوى جدي لفيتامين ? الذي يتميز بكونه مضادا قويا للأكسدة، وقادرا على تحييد جميع المكونات الضارة للجلد.

