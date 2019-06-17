ابراهيم محمد سالم القنيصي 76 عاما، شيع، الرجال، العزاء في المقبرة، ت: 99000282، النساء: مشرف، ق 4، ش 3، م 23.

محمد سعد فريج المطيري 35 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 99826721، النساء: الفردوس، ق 6، ش 1، ج 11، م 14.

ايمان توفيق الخفش 57 عاما، شيعت، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ت: 69696099، النساء: بيان، ق 7، ج 6، م 17، ش 1.

عبدالرحمن عبدالله محمد العوضي 87 عاما، شيع، الرجال: ابوالحصاني، ق 10، ش 93، م 98، ت: 64660007، النساء: النزهة، ق 1، ش 16، م 3، ت: 99657890.

جمعان ضحوي غانم منيع 63 عاما، شيع، الرجال: العزاء بالمقبرة فقط، ت: 65556636، النساء: القرين، ق 5، ش 5، م 32.

غنيمة عبدالله محمد بوحمرة 71 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: بيان، ق 5، الشارع الخامس، م 37، ت: 99632826، النساء: العديلية،. ق 1، ش 10، م 4.

إنا لله وإنا إليه راجعون