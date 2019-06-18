مرأة

دائمًا ما تحتاج غرف نوم الأطفال إلى تصميمات أثاث مبتكرة وديكورات ملونة ومبهجة لتعطيها لمسة طفولية مشرقة وتجعلها أكثر متعة لأطفالك. ولا يوجد ما هو أكثر بهجة وطفولة من الألعاب.. لذلك جئنا لك اليوم بتصميمات غرف أطفال مبتكرة جدًا مستوحاة من الألعاب الشهيرة مثل مكعبات الليجو وقطع البازل المتداخلة والتي ستجدين فيها أفكاراً رائعة لغرفة طفلك.

تصميم مكعبات الليجو المجهز للتركيب والبناء يجعلها مثالية لاستخدامها في تصميمات قطع الأثاث المختلفة وهي تمكنك من اختيار مجموعة ألوان متعددة في الغرفة ممّا يضفي عليها المزيد من البهجة والإشراق.

وحدات التخزين المبتكرة والتي تأخذ شكل مكعبات ليجو ضخمة فكرة ممتازة لتخزين ألعاب وكتب أطفالك بشكل مبهج وظريف يجعل غرفتهم أكثر متعة وعملية أيضاً.

استخدام أشكال قطع البازل المتداخلة في قطع الأثاث أو في حائط كامل في غرف نوم الأطفال لتعطيها لمسة فنية متميزة و تضفي عليها مظهراً رائعاً بالفعل.

