مرأة

يتمتّع الخيار بخصائص عديدة تجعله مفيداً للجسم وخسارة الوزن وغالباً ما يشكّل مكوّناً أساسياً في أنواع مختلفة من السلطات والشوربات. فإذا كنت مهتمّة بالأطعمة التي يمكن أن تساعدك على خسارة وزنك تعلّمي طريقة تحضير شوربة الخيار المثالية للتخسيس.

ما فوائد الخيار في خسارة الوزن؟

أولاً، الخيار من الخضروات ذات السعرات الحراريّة القليلة جداً والغنيّ في الوقت عينه بالماء والألياف. تسهم هذه النقطة في تحفيز الشعور بالامتلاء والشبع كما تسهّل عمليّة الهضم بشكل ملحوظ.

ثانياً، يساعد استهلاك الخيار على محاربة الامساك الذي قد يؤدّي بدوره إلى زيادة في الوزن، تبعاً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تسهّل حركة الأمعاء. كما تلعب هذه الألياف دوراً مهماً في تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليص كميّة الدهون المكدّسة في الجسم.

ثالثاً، يسهم الخيار وتبعاً لغناه بالماء في القضاء على السموم والسوائل الزائدة في الجسم التي غالباً ما يسبب تواجدها فيه إلى زيادة في الوزن.

كيف تحضّرين شوربة الخيار المثالية للتخسيس؟

1- ضعي في الخلّاط الكهربائي حبّة من الخيار المقشّر بعد نزع بذوره، ملعقة كبيرة من البصل المفروم، وحبّة من الأفوكادو المقشّر.

2- أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وأخرى من عصير الليمون إضافة إلى ملعقة كبيرة من خلّ التفاح وكوب من الماء.

3- اخلطي المكونات على سرعة عالية إلى أن يصبح الخليط سلساً ومتماسكاً.

4- زيدي بعدها رشّة من الملح الخشن، ربع ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الحار ورشّة من الفلفل الأحمر الحريف المعروف بالكايين وأخرى من البابريكا وأعيدي خلط المكونات.

5- قدّمي هذه الشوربة باردة.

