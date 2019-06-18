مرأة

المقادير: 3 صدور دجاج بانيه، لتتبيل الدجاج، ملح وفلفل، عصير ليمونة، 3 ملاعق كبيرة صويا صوص، بصلة متوسطة مفرية، 1/2 ملعقة صغيرة بهارات.

السلطة

أوراق كال طازجة، 3 بيضات سمان مسلوقة، 1/2 كوب من الكينوا ، 5 حبات طماطم شيري مقطعة أنصاف، حبة أفوكادو مقطعة مكعبات، 3 ملاعق زيت زيتون.

طريقة التحضير

تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل والبصل وعصير الليمونة وملعقة صويا صوص واتركيها ساعتين بالبراد.

ادهني الشواية الكهربائية وضعي الصدور فوقها وقلبي على الوجهين حتى تنضج قطع الدجاج.

قطعي الصدور المشوية لشرائح رفيعة.

رصي أوراق الكال وأنصاف الطماطم ومكعبات الأفوكادو في طبق كبير للسلطة.

أضيفي الملح والفلفل وزيت الزيتون و الكينوا المطبوخة.

رصي شرائح الدجاج المشوية فوق الخضروات. ثم أنصاف بيض السمان المسلوق.

وزعي صوص الصويا على الوجه ليتم تتبيل الطبق وبالهنا والشفا.

