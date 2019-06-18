مرأة

1- الماء ذو النكهة:

بدلا من شرب الماء العادي توجد وصفات قليلة مع الماء للتقليل من دهون البطن، مثل وضع رذاذ الليمون مع الماء ثم شرائح الليمون.

2- عصير البطيخ :

يعد البطيخ من الأطمعة التي تحتويى على نسبة عالية من الماء، وللبطيخ قدرة عالية على ترطيب الجسم.

ووجدت الدراسات العلمية أن مادة أرجينين تعمل على تقليل نسبة الدهون فى الجسم، وزيادة كتلة العظم كما يعزز من الأيض.

3- الشاي المثلج بالنعناع:

شرب الشاي بالنعاع أو إضافته الى الكوب يعمل على تعزيز الهضم خاصة عند تناول وجبة مليئة بالدهون.

4- عصير الأناناس

يعد شراب الأناناس سلاحا في حد ذاته للتخلص من البطن الزائد نظرا لاحتوائه على البروميلين.

5- الشاي الأخضر :

يساعد على مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من دهون البطن.

