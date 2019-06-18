آخر النهار

نشرت النجمة الكوميدية شيماء سيف، فيديو لها تعبر فيه عن سعادتها بانتهاء عرض مسرحيتها بعنوان «ون او ون». وجاء ذلك عبر حسابهاالرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام» وعلقت قائلة: «خلصت المسرحية وراجعة بلدي الحمد لله شكرًا من قلبي للشعب الكويتي الجميل العاشق للفن على حبهم الكبير وحسن استقبالهم أحلى جمهور بجد نورتونا كنا بنتعب وعشان عرضنا بدل العرض 3 في اليوم لمدة كبيرة ولكن بمجرد ما نشوف سعادتكم كان التعب كله بيهون وشكرًا لكل الفنانين زمايلي في العرض بجد أطيب ناس ويا أهل الكويت الكرام أشوفكم على خير قريبًا في عمل جديد ومفاجأة». وظهرت الفنانة شيماء سيف من خلال الفيديو مع أبطال المسرحية، وذلك بعد انتهاء آخر عرض، وتوجهت بالشكر لأهالي الكويت بعد ان حققت المسرحية نجاحاً باهراً.

