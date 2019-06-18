آخر النهار

تخطت أغنية «حنين» للفنانة نيللي مقدسي المليون مشاهدة على قناتها الرسمية على الـYoutube، وهي الأغنية التي اختارتها نيللي من أرشيف الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، من ألحان الموسيقار بليغ حمدي وكلمات محمد عبدالوهاب.

كما وتصدرت الأغنية والكليب الذي سبق صورته في بيروت مع المخرج بشير لاغوسيس، الترند في مصر، حيث يتفاعل المصريون بشكل ملفت مع خطوة تجديد نيللي للأغنية،

كما فعل أيضاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المنصرم بشكل مميز مع العمل من خلال تعليقاتهم وردود فعلهم المختلفة. نذكر أنّ نيللي بدأت التحضيرات لأكثر من مشروع تعلن عنها لاحقاً.

