آخر النهار

الحديث في هذه المحطة عن لغة الحسابات المادية البحتة، ونحن نرصد هذا الكم من العروض المسرحية التي ازدحمت بها صالات العرض المسرحي في أنحاء الكويت.

ونستطيع التأكيد، بل الجزم، أن الأعمال التي استطاعت أن تتجاوز عنق الزجاجة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

إن معادلات الإنتاج راحت اليوم تخضع لمواصفات جديدة وإضافية، على صناع الإنتاج دراستها والتوقف عندها، أولها وجود «النجم» القادر على اجتذاب الجمهور.

شخصياً، أعرف الأعمال، لم تستطع تغطية كلفة الفنانين والفنيين، واضطرت الى تقليص عروضها حتى خلال أيام العيد، والبعض الآخر، أغلق أبوابه بعد العيد مباشرة.

ونؤكد بأنه من خلال مجموعة الأعمال التي تجاوزت (15) مسرحية لموسم العيد بالكاد خمسة عروض تجاوزت الأزمة، وحصدت عوائد مادية إيجابية، وهي مطالبة ببيع عروض إضافية في عدد من دول مجلس التعاون، بالذات، المملكة العربية السعودية التي باتت تمثل الوجهة الأساسية لصناع الإنتاج المسرحي والفني في المنطقة. لذا جاء عنواننا «حسابات» لأننا أمام صناعة .. وحرفة .. متجددة لذا ، يجب حسابها بالشكل الدقيق، حتى لا يحدث الخلل المادي، رغم الجودة الفنية لعدد من الأعمال.. التي بالكاد غطت مصاريفها. وهي دعوة للحوار...

من أجل الأمان المادي لصناعة المسرح.

وعلى المحبة نلتقي

