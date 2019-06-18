آخر النهار

حصل الكاتب الصحافي الزميل شريف صالح على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من أكاديمية الفنون في القاهرة عن رسالته التي حملت عنوان «التحليل السيميائي للنص المسرحي: يسري الجندي نموذجا» وذلك بحضور حشد كبير من الأدباء والمثقفين وتكونت

لجنة المناقشة من د.سامية حبيب مشرفا ومناقشا ود.سيد الإمام مناقشا من الداخل ود.أحمد مجاهد مناقشا من الخارج.

واعتمدت الرسالة على تطبيق المنهج السيميائي على جميع النصوص المسرحية المنشورة للكاتب المسرحي للكاتب يسري الجندي ومنها: اغتصاب جليلة، علي الزيبق، حكاية جحا، رابعة العدوية، عنترة، الاسكافي ملكا،

وبغل البلدية.

وانقسمت الدراسة الى بابين رئيسين: تناول الباب الأول السيمياء الوصفية للنص المسرحي أو الكيفية التى يتبدى بها عبر تحليل لغة الإرشادات ولغة الحوار الدرامي والقالب المسرحي اضافة إلى الاطار النظري

اما الباب الثاني فجاء أقرب إلى السيمياء التأويلية عبر تعليل مكونات وعناصر الدراما المختلفة كالفضاء أو الزمكانية والفعل الدرامي والفواعل والجمهور.

