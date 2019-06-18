آخر النهار

طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أفيش حفله مع المطرب وليد الشامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وعلق عليه كاتباً: «حفلات السعودية في القطيف.. وان شاء الله بتكون ليلة من العمر.. في أرض المحبة والخير».

ومن المقرر ان يتم احياء الحفل يوم الخميس 20 يونيو 2019 فى مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني طرح سابقاٌ كليبه بعنوان «شو بخاف عليكي»، حيث كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة، وهو من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وإخراج عادل سرحان، وتم تصوير مشاهده في دولة المكسيك.