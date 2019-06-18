آخر النهار

تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام «مِن إن بلاك»، والذي جاء تحت عنوان «مِن إن بلاك :إنترناشونال» إيرادات السينما بأميركا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون وكميل نانجياني، إيرادات بلغت 28?5 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني الجزء الثاني من أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة «ذا سيكريت لايف أوف بتس» أو(الحياة السرية للحيوانات)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من باتن أوزوالت وكيفن هارت وهاريسون فورد، محققا إيرادات بلغت 23?8 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا «علاء الدين»، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت، محققا إيرادات بلغت 16?7 مليون دولار.

