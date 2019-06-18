مال وأعمال

لندن - «كونا»: أكد وزير المالية د. نايف الحجرف اهمية افساح المجال امام القطاع الخاص ليتسلم دور القيادة في تنفيذ خطة الكويت الجديدة 2035.

وقال الوزير الحجرف في كلمة افتتح بها اعمال مؤتمر اقتصادي بعنوان (دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي) وسط العاصمة البريطانية لندن ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بالقوة والمتانة التي تمكنه من تعزيز دور القطاع الخاص بشكل كبير.

وذكر ان الشباب الكويتي المبدع في كل المجالات يمثل ثروة المستقبل الحقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني مؤكدا التزام الدولة بتهيئة الظروف شالمناسبة التي تسمح بتطوير المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية بما فيها البنية المالية التي يتم من خلالها جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأكد الحجرف الدور «المهم والمحوري» الذي قام به القطاع الخاص الكويتي عبر التاريخ في دعم الاقتصاد الوطني معربا عن ايمانه الراسخ بقدرة القطاع الخاص على قيادة المنظومة الاقتصادية في تحقيق رؤية الكويت الجديدة.

واضاف ان اساسيات الاقتصاد الكويتي وامكاناته ومدى رزانته اصبحت معروفة للجميع معربا عن ترحيبه بالشراكة الاقتصادية بين الشركات الكويتية والبريطانية التي تعكس «دون شك» طبيعة العلاقات الاقتصادية «المميزة» ببن البلدين.

وأشار في هذا الصدد الى ان اقامة المؤتمر في لندن هذا العام تأتي متزامنة مع احتفالية الكويت والمملكة المتحدة بمرور 120 سنة على العلاقات الثنائية التاريخية بينهما والتي تمتد في مختلف المجالات.

ومن جانبه قدم المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر في كلمة له عرضا للمشاركين تضمن شرحا للمزايا التي تتمتع بها الكويت من حيث البيئة التشريعية والقانونية اضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة التي تهدف لتحقيق التنويع الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص.

وأكد الشيخ مشعل ان الكويت لديها مقومات مميزة تجعل منها وجهة مهمة لجذب الاستثمارات في المنطقة لاسيما مع التقدم الذي احرز في مجال تطوير وتبسيط التشريعات والاجراءات المرتبطة بالاستثمار.

وعلى صعيد متصل قال الشيخ مشعل في تصريح لـ«كونا» على هامش المؤتمر ان تنظيم الهيئة لمؤتمر (دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي) في لندن يدخل في اطار تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الكويت 2035

ويأتي في سياق الانشطة الترويجية لاستراتيجية الهيئة بالتعريف بوضع الكويت والمزايا التي تتمتع بها. وأكد ان الهدف من هذه المؤتمرات في العواصم العالمية الكبرى يأتي لجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة والتي توفر فرص عمل للشباب الكويتي.

وقال ان مثل هذه الحملات الخارجية توفر منابر نوعية تجمع بين المشاركين من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.

