مال وأعمال

اشار تقرير شركة كامكو للاستثمار الى ان أسعار النفط لم تتمكن من التعافي بعد التراجع الشديد الذي منيت به في مستهل الشهر الماضي، الأمر الذي دفع الأسعار للهبوط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر. وارتبط هذا التراجع بصفة أساسية بتوقعات ضعف معدلات الطلب بقيادة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة التي استمرت في تقويض جهود منظمة الأوبك. ونتيجة لذلك، أصبح من شبه المؤكد أن يقدم منتجي الأوبك وحلفائها على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة عام إضافي بهدف دعم الأسعار وتحقيق التوازن في سوق النفط. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لهجمات الأسبوع الماضي التي تعرض لها الأسطول البحري في خليج عمان سوى تأثير ضئيل ومؤقت على أسعار النفط، الأمر الذي عزز من توضيح مخاوف المستثمرين من الفجوة المستمرة بين العرض والطلب. كما تواصل المؤشرات الاقتصادية إظهار علامات دالة على تباطؤ معدلات النمو كما يتضح من تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك العلامات الجديدة الدالة على ضعف نمو الاقتصاد الصيني.

وفي التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية قامت بتخفيض توقعات الطلب العالمي على النفط للشهر الثاني على التوالي بما يسلط الضوء على التوترات التجارية المتصاعدة. ووفقاً للتقرير، من المتوقع الآن أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا في العام 2019، كما يتوقع أن ينمو هامشياً إلى 1.4 مليون برميل يومياً في العام 2020. وكانت اتجاهات الطلب ضعيفة منذ بداية العام بسبب عدد من العوامل بما في ذلك الأجواء الدافئة التي سادت خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وتباطؤ صناعة البتروكيماويات في أوروبا وتراجع الطلب على البنزين والديزل في الولايات المتحدة. إلا انه على الرغم من ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظهر النصف الثاني من العام نمواً مؤثراً في الطلب مدعوماً بتطبيق بعض الحوافز الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، في تقريرها الأخير عن توقعات الطاقة على المدى القصير، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات أسعار النفط لهذا العام إلى 67 دولارا للبرميل في المتوسط، بانخفاض قدره 3 دولارات للبرميل مقارنةً بتوقعاتها الصادرة الشهر الماضي. كما لم يطرأ تغيراً يذكر على توقعات العام 2020 حيث ظلت ثابتة عند مستوى 67 دولارا للبرميل لمزيج خام برنت. وخفضت الوكالة أيضاً توقعات إنتاج النفط الأميركي بواقع 140 ألف برميل يومياً للعام 2019 لتصل إلى 12.32 مليون برميل يومياً، حيث ظل الإنتاج مستقراً عند حوالي 12 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأظهر التقرير الأسبوعي للوكالة زيادة في المخزونات الأميركية بواقع 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 7 يونيو 2019. حيث ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بواقع 19 مليون برميل خلال الأسابيع الخمسة الماضية مع تسجيل زيادة أسبوعية على مدى أربعة من أصل الأسابيع الخمس.

أدنى مستوى

وظل إنتاج منتجي الأوبك ثابتاً على أساس شهري على خلفية تراجع الإنتاج من جانب كلا من إيران ونيجيريا في حين ظل إنتاج فنزويلا ضعيفاً بما يقارب 0.8 مليون برميل يومياً. وبلغ الإنتاج الشهري للمجموعة 30.26 مليون برميل يومياً في مايو 2019، فيما يعد أدنى مستوياته منذ العام 2014.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ، بلغ التزام الأوبك وحلفائها باتفاقية خفض الإنتاج 143 في المئة في مايو 2019، بانخفاض هامشي عن الشهر السابق. ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء منظمة الأوبك خلال الأسبوع الأول من يوليو 2019 لاتخاذ قرار بشأن المسار المستقبلي للاتفاقية.

الاتجاهات الشهرية

بعد أن بلغت أسعار النفط ذروتها السنوية في منتصف مايو 2019، عادت للتراجع مرة أخرى وسجلت انخفاضات متتالية خلال الأسابيع التالية وهو الأمر الذي استمر خلال النصف الأول من يونيو 2019 بما دفع بالأسعار إلى التراجع إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2019. وأثرت عوامل جانب العرض والطلب على الأسعار خلال الشهر، في حين أن القضايا الجيوسياسية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم توفر سوى دعم مؤقت للأسعار. وانعكس أثر الضغط على الجبهة الاقتصادية العالمية على عدد من البيانات الصادرة خلال الأشهر القليلة الماضية بما أثر على الطلب على النفط منذ بداية العام. حيث انخفضت أنشطة الصناعات التحويلية على أساس شهري في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان كما يعكس أداء مؤشر مديري المشتريات.

من جهة أخرى، قلصت شركات تنقيب النفط الأميركية عملياتها ترقباً للضغوط على أسعار النفط. ووفقاً لتقرير وكالة بلومبرغ، بلغ التنقيب عن النفط في حوض بيرميان أدنى مستوياته منذ بداية العام الماضي. وقد انعكس ذلك أيضاً على التعداد الأسبوعي لمنصات الحفر الذي تجريه شركة بيكر هيوز والذي أظهر انخفاضاً بمعدل منصة حفر واحدة فقط الأسبوع الماضي ليصل بذلك عدد منصات الحفر النفطي إلى 788 منصة في اعقاب تسجيلها لتراجع أكبر بلغ 11 منصة في الأسبوع السابق. إلا انه على الرغم من ذلك، استمرت بيانات عدد منصات الحفر في جميع أنحاء العالم في النمو خلال مايو 2019، مسجلة بذلك نمواً شهرياً بواقع 42 منصة حفر في مايو 2019 لتصل بذلك إلى 2,182 منصة. وأظهر متوسط أسعار النفط في مايو 2019 تراجعاً شاملاً، حيث ان مكاسب النصف الأول من الشهر قابلها تراجعات حادة في النصف الثاني من الشهر. وانخفض متوسط أسعار خام الأوبك بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري في مايو 2019 وصولاً إلى 70.0 دولاراً للبرميل. في حين انخفض متوسط سعر خام النفط الكويتي بنسبة 1.6 في المئة ليصل إلى 70.1 دولاراً للبرميل، وشهد متوسط سعر مزيج خام برنت أقل معدل تراجع فاقداً نسبة 0.4 في المائة فقط من قيمته ليصل إلى 70.9 دولاراً للبرميل.

الطلب العالمي

خفضت الأوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في تقريرها الشهري الأخير. ووفقاً لأحدث التقديرات، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بواقع 1.14 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 0.07 مليون برميل يومياً مقارنة بتقديرات الشهر الماضي، ليصل بذلك إلى 99.86 مليون برميل يومياً في العام 2019. وقد عكست المراجعة انخفاضاً في الطلب في جميع الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام 2019. حيث تم خفض بيانات الطلب على الدول الامريكية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 0.15 مليون برميل يومياً على خلفية تباطؤ بيانات الطلب على النفط لكلا من الولايات المتحدة وكندا في مارس 2019 بسبب انخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وتراجع الطلب على نواتج التقطير الخفيفة في كندا. وتم تخفيض الطلب من قبل الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بواقع 0.13 مليون برميل يومياً نتيجة لعمليات تعطيل الأنشطة البتروكيماوية المخطط لها وغير المخطط لها في الربع الأول من العام 2019. كما تم خفض توقعات الطلب من قبل الدول الأوربية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على خلفية تباطؤ الطلب على النفط من قبل كل من ألمانيا وإيطاليا وتركيا.

