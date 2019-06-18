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ارتفاع العرض العالمي للنفط


ارتفع المعروض العالمي من النفط هامشياً في مايو 2019 بواقع 0.04 مليون برميل يومياً ليصل إلى 98.26 مليون برميل يومياً. ويعزى ذلك النمو في المقام الأول إلى تزايد الإمدادات من خارج منظمة الأوبك والتي ارتفعت بواقع 0.27 مليون برميل يومياً في الولايات المتحدة وكازاخستان وأذربيجان وكندا والمملكة المتحدة بصفة رئيسية. أما بالنسبة لتوقعات العام بأكمله، استقرت توقعات المعروض النفطي للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك ولم تشهد أي تغيير عن مستويات الشهر الماضي بنمو قدره 2.14 مليون برميل يومياً، لتصل في المتوسط إلى 64.51 مليون برميل يومياً على الرغم من تغير التقديرات الخاصة بكل دولة على حدة. كما تم خفض توقعات المعروض النفطي للولايات المتحدة على خلفية تراجع مستويات الإنتاج أكثر مما كان متوقعاً خلال الربع الأول من العام 2019 إلى جانب التوقعات الخاصة بتباطؤ المعروض النفطي لكلا من النرويج والبرازيل خلال الربعين الأخيرين من العام. وقد قابل خفض تلك التوقعات رفع توقعات العرض لكل من الصين والمملكة المتحدة.


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