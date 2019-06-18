مال وأعمال

وفقاً لبيانات إنتاج النفط الصادرة عن وكالة بلومبرغ، ظل إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك ثابتاً في مايو 2019 عند مستوى 30.26 مليون برميل يومياً. إلا انه على الرغم من ذلك، أظهرت مصادر الأوبك الثانوية انخفاضاً في إنتاج الأوبك خلال الشهر بواقع 236 ألف برميل يومياً، حيث بلغ الانتاج 29.88 مليون برميل يومياً. وسجلت إيران أعلى معدل تراجع في الإنتاج خلال الشهر حيث وصل انتاجها إلى 2.3 مليون برميل يومياً بعد تراجعه بأكثر من 200 ألف برميل يومياً خلال الشهر. وجاء هذا التراجع على خلفية إيقاف الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لثماني دول لاستيراد النفط من إيران. من جهة أخرى، سجلت نيجيريا أيضاً تراجعاً في الإنتاج بحوالي 40 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق على خلفية تعطل خطوط الأنابيب بما أثر على صادرات البلاد من النفط. وفي ذات الوقت، استمرت فنزويلا في مواجهة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي أثر سلباً على إنتاجها النفطي.

