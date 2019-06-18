مال وأعمال

أعلنت طيران الإمارات أن عدد المسافرين على طائرتها البوينغ 777-300ER المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة، خلال الأيام العشرة الأولى من بدء تشغيلها على خط دبي- الكويت يوم 1 يونيو الحالي، زاد على 3500 راكب، أي بملاءة مقعدية تفوق 90 في المئة، ما يؤكد جاذبية هذه الطائرة لعملائها في الكويت. وعرضت طيران الإمارات صباح اليوم منتجات هذه الطائرة أمام ممثلي وسائل الإعلام الكويتية، حيث نظمت لهم جولة داخل الطائرة في مطار الكويت الدولي.

وقد ارتقى جناح طيران الإمارات الجديد للدرجة الأولى بالرفاهية والخصوصية إلى مستويات عالية مع أبواب منزلقة من الأرض إلى السقف وميزات تصميم أنيقة مستوحاة من مرسيدس بنز الفئة S. وتعد الأجنحة الخاصة المغلقة بالكامل، البالغة مساحة كل منها ما 40 قدماً مربعةً، بمثابة تغيير ثوري فيما يتعلق بالخصوصية والراحة والرفاهية. وتم توزيع الأجنحة الستة بترتيب 1-1-1، مقارنة مع ثمانية أجنحة خاصة بتوزيع 1-2-1 على معظم طائراتنا 777 العاملة.

وبلغت تكلفة تحديثات التصميم الداخلي لطائرات البوينغ عدة ملايين من الدولارات، وشملت درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية والحمامات والمطابخ والممرات، بالإضافة إلى نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي في جميع الدرجات.

وقال طارق المطوع، مدير طيران الإمارات في الكويت والعراق: «يجسد التصميم الداخلي الجديد لطائرتنا البوينغ 777 التي نعرضها اليوم في الكويت استثماراتنا المتواصلة لرفع معايير المنتجات والخدمات باستمرار وتجاوز توقعات عملائنا. وبالإضافة إلى أجنحتنا الخاصة الجديدة والمغلقة بالكامل والتي تشكل محور جولة اليوم، تتميز مقصورة درجة رجال الأعمال بأحدث المقاعد الجلدية التي تتحول إلى سرير مستو بالكامل مع ثلاجة صغيرة شخصية، ومقاعد الدرجة السياحية، التي تتميز بمساند رأس جلدية كاملة قابلة للتعديل. كما قمنا بترقية نظامنا الفريد للترفيه الجوي لجميع الدرجات. وتتيح الطائرة لعملائنا المسافرين من وإلى الكويت الاستمتاع في جميع الدرجات بمقصورة حديثة المظهر ومتجددة الهواء، مع الاهتمام بأدق التفاصيل التي تتجلى في اللمسات التصميمية للجدران والسقف والإضاءة وغيرها».

وأضاف قائلاً: «بدأت طيران الإمارات خدمة الكويت منذ أكثر من 30 عاماً، وتلقى رحلاتنا على خط دبي- الكويت طلباً متنامياً حيث يعد من أكثر خطوطنا العالمية إشغالاً. لذا رأينا من المناسب تشغيل أحدث طراز من البوينغ 777 بتجهيزاته ومنتجاته الرائدة على مستوى الصناعة لنوفر لعملائنا في الكويت تجربة سفر متميزة تحقيقاً لشعارنا الجديد تميّز دائم».

أجنحة الدرجة الأولى

تتميز الأجنحة الخاصة الجديدة على طائرات الإمارات البوينغ 777-300ER بتصميم مبتكر وتجهيزات متطورة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة، واستقلالية تامة لأنها مغلقة بالكامل بفضل تجهيزها بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف.

وقد تم اعتماد أحدث التقنيات في مقاعد أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، حيث يمتاز المقعد الجلدي الوثير، القابل للتحول إلى سرير مستو بالكامل، بإمكانية ضبطه في وضع «الجاذبية صفر»، وهي إحدى تقنيات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المتطورة، لضمان تمتع المسافر بمستويات غير مسبوقة من الراحة. ويحتوي كل مقعد على وحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بخيارات لضبط الإضاءة والحرارة. واستخدمت طيران الإمارات للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، بحيث يرى ركاب هذه الأجنحة المشاهد خارج الطائرة، باستخدام تقنية كاميرا الزمن الفعلي.

ويوجد في كل من الأجنحة الأخرى منظار مقرب لتمكين المسافر من التمتع بنظرة من الأعلى على المناطق التي تحلق الطائرة في أجوائها. وتم تجهيز كل جناح بخاصية المكالمات المرئية، التي تتيح للمسافر الاتصال بسهولة مع أفراد أطقم الخدمة لطلب الطعام ومختلف الخدمات.

