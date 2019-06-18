مال وأعمال

صنف التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 مملكة البحرين ضمن العشر دول الأولى على مستوى العالم في نسبة رائدات الاعمال المساهمين في تأسيس الشركات الناشئة، ويعد التقرير الذي تم إطلاقه على هامش مؤتمر»Next Web Conference 2019» الذي عقد مؤخراً في أمستردام. وقامت مؤسسة «ستارت أب جينوم» بإعداده بالتعاون مع المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، حيث يعتبر من أكثر التقارير العالمية شمولًا حول الشركات الناشئة.

وبلغت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها النساء في المملكة 18 في المئة، متفوقة بذلك على مراكز دولية للشركات الناشئة مثل وادي السيليكون التي يشكل العنصر النسائي 16 في المئة من مجموع المستثمرين، ومدينة لندن بنسبة 15 في المئة. ووجدت التقرير أن مملكة البحرين من بين أبرز 10 البيئات الداعمة في مجال التكنولوجيا المالية الواجب مراقبتها في أوروبا والشرق الأوسط، كما اندرجت البحرين بحسب التقرير ضمن أبرز15 بيئة عالمياً في الكفاءات المؤهلة المؤاتية.

وحول التقرير قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «يعتمد هذا التقرير على آراء الخبراء الذين هم على دراية عميقة بريادة الأعمال وتأسيس الشركات، مؤكداً أن مملكة البحرين، وفي وقت قصير جداً، تمكنت من إيجاد بيئة عمل رائدة وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية، ومع الدور القيادي الذي تتمتع به النساء في مختلف قطاعات الأعمال في المملكة، تعتبر البحرين سوقًا ديناميكيًا ومتنوعًا في ظل الاتجاهات الجديدة والمتغيرة التي تشكل طبيعة العمل في الوقت الراهن».

وفي السياق ذاته، نوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الدكتور إبراهيم محمد جناحي بما حققته المملكة خلال السنوات العشر الماضية من تطور نوعي نحو تقديم رؤية واضحة وشاملة لفرص التطوير المتاحة في بيئات المؤسسات الناشئة، وتعزيز أهمية بناء منظومات ديناميكية للأعمال الناشئة على المستوى المحلي والدولي.

ولفت إلى أن أحد أهم المميزات التي تتمتع بها مملكة البحرين اقليمياً هو تأكيدها على أهمية مشاركة المرأة ودورها الفاعل في دعم عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار الدكتور جناحي إلى أهمية مساهمة صندوق العمل «تمكين» منذ تأسيسه في دعم مسيرة المرأة، وذلك من خلال حزمة البرامج والمبادرات المختلفة لتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التميز الذي تحظى به مملكة البحرين في التنمية البشرية والنهضة الاقتصادية.

