مال وأعمال

قالت الشركة «التجارية العقارية» انها قد تلقت كتاباً رسمياً من الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال مستشارها الضريبي بالمملكة العربية السعودية يفيد اعتماد الهيئة لقرار لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية في شأن ربط ضريبة أرباح عن التخارج من أحد الاستثمارات خلال العام 2009 في المملكة العربية السعودية (برج المقام).

وأضافت في إفصاحها على موقع البورصة أن إجمالي المبلغ 2?097?654 دينار (مليوناين وسبعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة وخمسون دينار لا غير) تقريباً وقد أصبح القرار نهائياً وواجب النفاذ وملزم لجميع الأطراف على أن يتم سداده خلال 30 يوما. وبناء عليه فإن «التجارية العقارية» بصدد سداد مبلغ التسوية النهائية خلال المدة المحددة في قرار لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية.

الأثر المالي

وحيث إن الشركة قامت سابقاً بتسجيل مخصص مطالبات ضريبية بمبلغ 1?575?699 دينار فإن الأثر المالي سيكون تسجيل مخصص إضافي ما يعادل 521?955 دينار (خمسمائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار لا غير) تقريباً سيظهر أثرها خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وسيتم الإفصاح لاحقاً للأثر المالي المتحقق بالدينار الكويتي عند السداد النهائي خلال المدة المحددة «30 يوماً» وإصدار كتاب براءة ذمة

من مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية.

