مال وأعمال

أعلنت «براند فاينانس»، ، عن نتائج تقييمها لعام 2019.وفقاً لهذه النتائج، اعتُبرتْ الخطوط الجوية التركية «العلامة التجارية الأكثر قيمة» في تركيا بين كل القطاعات، ويعزز الناقل الوطني، الذي حصل على هذا اللقب سابقاً، من موقعه الرائد في تركيا عبر هذه النتائج. وقال محمد إلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية معلقاً على هذه النتائج: «نحن فخورون بإنجازاتنا التي تتوج استراتيجيتنا الساعية لنصبح أفضل خطوط جوية في العالم، واستمرار نجاحاتنا في السنوات الماضية يبيّن أن أداءنا مستدام، ويظهر أننا على الطريق الصحيح. نحن مدركون للقيمة الكبيرة التي يحملها كوننا الناقل الوطني في تركيا فيما نجعل علمنا يحلق في 124 بلداً». تقيّم «براند فاينانس» آلاف العلامات التجارية على مقياس عالمي، وذلك من خلال الأبحاث المركزة على المتغيرات المالية والتسويقية، وتعلن سنوياً نتائج ترتيبها، الذي يتم تحديده وفقاً لمعايير قوة وقيمة العلامة التجارية، لفائدة الرأي العام العالمي ومختلف القطاعات منذ عام 1996.

