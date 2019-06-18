مال وأعمال

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن عدد الخريجين والخريجات المسجلين بنظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية بلغ 4914، وذلك في ردها على سؤال حول أعداد الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل.

وفيما يتعلق بجهود ديوان الخدمة المدنية لتوظيفهم ، أشارت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في ردها ، على سؤال برلماني، إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ، حيث يتم موافاتهم بالتخصصات المطلوبة بناء على احتياجات الجهات الحكومية وأيضاً التخصصات التي يوجد بها وفر من المسجلين بنظام التوظيف المركزي ويتم تحديد ذلك بناءً على احتياجات كل تخصص ، ونسبة من يتم تعيينهم من جميع التخصصات ونسبة الموظفين الكويتيين ببعض التخصصات لإجمالي القوى العاملة بالجهاز الحكومي. وأضافت العقيل ،إن تنسيق الديوان لا يتوقف فقط مع وزارة التعليم العالي وإنما يتم أيضاً مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لموافاتهم باحتياجات سوق العمل من مخرجات الهيئة والتخصصات المرغوبة بالجهات الحكومية المسجلين بنظام التوظيف المركزي، كما يقوم الديوان بمخاطبة جامعة الكويت لربط أعداد الخريجين من الكليات التابعة للجامعة باحتياجات سوق العمل للمساهمة في توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين من الكوادر الوطنية الذين يتم تسجيلهم بنظام التوظيف المركزي.

ولفتت أن ديوان الخدمة المدنية بالمساهمة في اتخاذ قرارات مناسبة في هذا الموضوع بفتح شاشات للجهات المعنية بمخرجات التعليم تتعلق بالتوظيف المركزي للاطلاع على التخصصات غير المرغوب بها.

