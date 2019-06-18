مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدارها 112 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (106) لسنة 2013 في مايو الماضي تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 28 شركة عقارية و4 إنذارات لشركات مجوهرات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت هذه التدابير وتضمنت أيضا أمرا بإلزام 50 شركة عقارية وشركة صرافة وثماني شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأضافت أن إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات ترخيص نحو 10 طلبات تأسيس خلال الشهر ذاته منها ثماني شركات عقارية وشركتا مجوهرات.

وذكرت أن (غسل الأموال) حدثت أيضا بيانات 51 ترخيصا موزعة على 39 شركة عقارية و5 شركات مجوهرات وشركة صرافة في حين اعتمدت تأكيد بيانات 41 مراقبا لـ 32 شركة عقارية و 8 شركات مجوهرات وشركة صرافة.

وبينت أنها أصدرت 14 تقريرا للرقابة الميدانية شملت شركتين عقاريتين و 7 شركات صرافة و5 شركات مجوهرات فضلا عن إحالة شركتين عقاريتين إلى النيابة.

