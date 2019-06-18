مال وأعمال

قالت مصادر نفطية رفعية إن نسبة التزام الكويت باتفاق خفض الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغت 116 في المئة، مقارنة بـ133 في المئة خلال ابريل الماضي. وأضافت المصادر أن نسبة الالتزام العام لدول أوبك خلال نفس الشهر بلغت 143 في المئة. ولفتت إلى استمرار تراجع إنتاج النفط لدى أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خلال شهر مايو الماضي، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في خمس سنوات، مشيراً إلى أن التوترات الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على النفط.

وأشارت إلى أن إنتاج النفط تراجع بمقدار 236 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي ليصل إلى 29.88 مليون برميل يوميًا. وذكرت أنها المرة الأولى التي ينخفض فيها إنتاج «أوبك» عن 30 مليون برميل يوميًا منذ شهر يونيو لعام 2014، في ظل مناقشة أعضاء المنظمة الدولية إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر إضافية.

في سياق متصل قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إن من المهم جدا للاقتصاد العالمي الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة، بعد الهجوم على ناقلات في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.

وذكر الفالح أن جميع الدول يجب أن تتعاون في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات. ولم يحدد الوزير أي خطوات ملموسة يجري اتخاذها بعد الهجمات التي ألحقت أضرارا بناقلتي نفط في 13 يونيو. وأضاف أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا في الأسبوع الأول من يوليو لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.

وأشار إلى أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.

وقال الفالح إن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام.

