مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3?6 نقاط ليبلغ مستوى 5812?21 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?06 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 140?1 مليون سهم تمت من خلال 5901 صفقة نقدية بقيمة 29?3 مليون دينار . وارتفع مؤشر السوق الرئيس 1?7 نقطة ليصل إلى مستوى 4775?8 نقطة بنسبة 0?04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 71?2 مليون سهم تمت عبر 2171 صفقة نقدية بقيمة 4?2 ملايين دينار . كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4?5 نقاط ليصل إلى مستوى 6356?2 نقطة بنسبة ارتفاع 0?07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 68?8 مليون سهم تمت عبر 3730 صفقة بقيمة 25 مليون دينار. وكانت شركات «المدن» و«كفيك» و«يوباك» و«دانة» و«العقارية» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أهلي متحد» و«السلام» و«الامتياز» و«صناعات» و«المدينة» الأكثر تداولا بينما كانت شركات «تمدين أ» و«آبار» و«أولى تكافل» و«أسمنت خليج» و«بيت الطاقة» الأكثر انخفاضا. وتابع المتعاملون إعلان بورصة الكويت إعادة التداول في أسهم (كي جي إل لوجستيك) بعد ايقاف بناء على طلب الشركة وإعلان تعامل شخص مطلع على أسهم مجموعة الامتياز الاستثمارية. وشهدت الجلسة إفصاح معلومات جوهرية من شركة (أعيان للاجارة والاستثمار) بشأن شركة زميلة حول تسوية الخلافات الزكوية والضريبية فضلا عن إفصاح من (التجارية العقارية) بشأن تسوية مع مصلحة الزكاة والدخل لربط ضريبة الأرباح الرأسمالية في السعودية. كما شهدت الجلسة إفصاحا من مجموعة «زين» الكويتية بشأن توقيع شركة زين السعودية اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 25ر2 مليار ريال سعودي (نحو 600 مليون دولار) دولار مدة عامين مع تحالف بنكي يضم خمسة بنوك.

